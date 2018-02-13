Kaçak göçmenleri yol kenarında bırakıp kaçtılar

Tekirdağ’da yurt dışına yasadışı yollarla gitmeye çalışan 27 Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların, yurt dışına götüreceğini söyleyen şahıslar tarafından yol kenarına bırakıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarda, yol kenarında kalabalığın olduğu ekipleri harekete geçirdi. Ekipler Tekirdağ-Malkara yolu 12 kilometre Yukarı Kılıçlı mevkiinde yol kenarın 27 Pakistan uyruklu kaçak göçmen tespit etti.
Yapılan tespitler sonucunda kaçak göçmenlerin bazı kişiler tarafından yurt dışına götürüleceği söylenilip yol kenarında bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri 27 Pakistan uyruklu kaçak göçmeni gözaltına aldı.
Göçmenler, İfadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Suriye'de yeni gelişme! 400 terörist esir alındı
AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili yeni gelişme! Liderlere sunulacak
Şehide haciz skandalı büyüyor! Avukatın bürosuna saldırdılar!
Ankara ziyareti öncesi ABD Dışişleri Bakanı'ndan soğuk mesaj
Rusya'dan kritik iddia! 'ABD, Suriye'de devlet kurmaya çalışıyor'
Son dakika! Şişli'de cadde ortasında iki grup kavga etti: Yaralılar var
Otobüs şoförünün hakaret ettiği şehit annesi: '2.5 lira için beni azarladılar'
Son dönemlerin en büyük iç göçü başladı
Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi
Kadın gardiyan, azılı katili 'seks kölesi' yaptı!
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık para gönderebilirsiniz...
Bahçeli ve İlker Başbuğ birbirine girdi! 'Nesli tükenen balinaları mı anlatalım?'
Okuyucu Yorumları 0 yorum