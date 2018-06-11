HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kaçak içki canından etti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

OTOPSİ YAPILDI İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Çimentepe Mahallesi'ndeki evinde, kaçak içki içtikten sonra fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, 2 çocuk sahibi Tuncay Koşduran'a İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.

Kaçak içki canından etti (2)

OTOPSİ YAPILDI
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Çimentepe Mahallesi'ndeki evinde, kaçak içki içtikten sonra fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, 2 çocuk sahibi Tuncay Koşduran'a İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Kalıcı rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Koşduran'ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak ileri tetkiklerin ardından anlaşılacağı bildirildi. Yakınları tarafından teslim alınan Tuncay Koşduran'ın cenazesinin, İstanbul'da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
Samsun Gençlik Festivali için geri sayımSamsun Gençlik Festivali için geri sayım
Binlerce paket puro ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındıBinlerce paket puro ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesine öyle bir şey yaptı ki

İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesine öyle bir şey yaptı ki

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.