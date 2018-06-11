Kaçak içki canından etti (2)

OTOPSİ YAPILDI
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Çimentepe Mahallesi'ndeki evinde, kaçak içki içtikten sonra fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, 2 çocuk sahibi Tuncay Koşduran'a İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Kalıcı rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Koşduran'ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak ileri tetkiklerin ardından anlaşılacağı bildirildi. Yakınları tarafından teslim alınan Tuncay Koşduran'ın cenazesinin, İstanbul'da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
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