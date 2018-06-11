Kaçak içki canından etti

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, kaçak içki içtiği iddia edilen Tuncay Koşduran (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 22.30 sıralarında 602 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ağrı kesici ilaç içmesinin ardından kaçak içki içtiği iddia edilen Tuncay Koşduran, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Koşduran'ı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yere yığılan Koşduran'ı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Koşduran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncay Koşduran'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

