HABER

Kaçak işyerinin bayrak ile birlikte yıkıldığı iddiaları sosyal medyada büyük tepki çekti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde bir kaçak yapının bayrak sökülmeden, bayrak ile birlikte iş makineleri tarafından yıkıldığı iddiaları büyük tepki çekti.Edinilen bilgilere göre, Havran ilçesinde Balıkesir karayolu üzerinde çadır yapılar kaçak oldukları ve trafik güvenliğini tehlikeye uğrattıkları gerekçesiyle yetkililer tarafından yıkıldı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde bir kaçak yapının bayrak sökülmeden, bayrak ile birlikte iş makineleri tarafından yıkıldığı iddiaları büyük tepki çekti.
Edinilen bilgilere göre, Havran ilçesinde Balıkesir karayolu üzerinde çadır yapılar kaçak oldukları ve trafik güvenliğini tehlikeye uğrattıkları gerekçesiyle yetkililer tarafından yıkıldı. İddialara göre yıkım sırasında kaçak bir iş yerinin girişinde bulunan Türk Bayrağı ile birlikte iş makinesiyle yıkım gerçekleştirildi. Bayrak yerinden alınmadan iş yerinin yıkılmasına ve bayrağın yıkıntının altında kalmasına tepki veren vatandaşlar olayı fotoğraflayarak sosyal medya üzerinden paylaştılar. Vatandaşlar "Afrin’de bayrağımız gökyüzünde dalgalandırılırken, Çanakkale Kahramanı Koca Seyit’in memleketi Havran’da yıkımı yapan ekipler bina üzerindeki bayrağımızı sökmeden yıkım yapıyor. Bayrağımız iddialara göre molozlar altında kalıyor. Bu bizi derinden üzmüştür. İddiaların araştırılıp gereğinin yapılmasını istiyoruz" dediler. Sosyal medyada da büyük tepki çeken yıkım olayı ile ilgili soruşturma açılması bekleniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.