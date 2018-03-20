Kaçak işyerinin bayrak ile birlikte yıkıldığı iddiaları sosyal medyada büyük tepki çekti

Balıkesir’in Havran ilçesinde bir kaçak yapının bayrak sökülmeden, bayrak ile birlikte iş makineleri tarafından yıkıldığı iddiaları büyük tepki çekti.
Edinilen bilgilere göre, Havran ilçesinde Balıkesir karayolu üzerinde çadır yapılar kaçak oldukları ve trafik güvenliğini tehlikeye uğrattıkları gerekçesiyle yetkililer tarafından yıkıldı. İddialara göre yıkım sırasında kaçak bir iş yerinin girişinde bulunan Türk Bayrağı ile birlikte iş makinesiyle yıkım gerçekleştirildi. Bayrak yerinden alınmadan iş yerinin yıkılmasına ve bayrağın yıkıntının altında kalmasına tepki veren vatandaşlar olayı fotoğraflayarak sosyal medya üzerinden paylaştılar. Vatandaşlar "Afrin’de bayrağımız gökyüzünde dalgalandırılırken, Çanakkale Kahramanı Koca Seyit’in memleketi Havran’da yıkımı yapan ekipler bina üzerindeki bayrağımızı sökmeden yıkım yapıyor. Bayrağımız iddialara göre molozlar altında kalıyor. Bu bizi derinden üzmüştür. İddiaların araştırılıp gereğinin yapılmasını istiyoruz" dediler. Sosyal medyada da büyük tepki çeken yıkım olayı ile ilgili soruşturma açılması bekleniyor.
TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı
Çiftlik Bank iddiaları KKTC'li Bakan Denktaş'ı çıldırttı! 'Bu bebenin burayla ilgisi yok'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti
Dünyanın en acımasız seri katili yakıldı
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
Mezarlıkta korkutan görüntü! Siz nereye giderseniz oraya bakıyor
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
Teknolojiye dair doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum