Kaçak işyerinin bayrak ile birlikte yıkıldığı iddiaları sosyal medyada büyük tepki çekti

Balıkesir’in Havran ilçesinde bir kaçak yapının bayrak sökülmeden, bayrak ile birlikte iş makineleri tarafından yıkıldığı iddiaları büyük tepki çekti.

Edinilen bilgilere göre, Havran ilçesinde Balıkesir karayolu üzerinde çadır yapılar kaçak oldukları ve trafik güvenliğini tehlikeye uğrattıkları gerekçesiyle yetkililer tarafından yıkıldı. İddialara göre yıkım sırasında kaçak bir iş yerinin girişinde bulunan Türk Bayrağı ile birlikte iş makinesiyle yıkım gerçekleştirildi. Bayrak yerinden alınmadan iş yerinin yıkılmasına ve bayrağın yıkıntının altında kalmasına tepki veren vatandaşlar olayı fotoğraflayarak sosyal medya üzerinden paylaştılar. Vatandaşlar "Afrin’de bayrağımız gökyüzünde dalgalandırılırken, Çanakkale Kahramanı Koca Seyit’in memleketi Havran’da yıkımı yapan ekipler bina üzerindeki bayrağımızı sökmeden yıkım yapıyor. Bayrağımız iddialara göre molozlar altında kalıyor. Bu bizi derinden üzmüştür. İddiaların araştırılıp gereğinin yapılmasını istiyoruz" dediler. Sosyal medyada da büyük tepki çeken yıkım olayı ile ilgili soruşturma açılması bekleniyor.