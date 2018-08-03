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Kaçak kazı ile ortaya çıkarılan Germenicia, ziyarete açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 12:47 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 2007 yılında kaçak kazı ihbarı sonucu ortaya çıkan Roma dönemine ait Germanicia Antik Kenti mozaiklerinin 140 metrekarelik bölümü, ziyarete açıldı.

Kaçak kazı ile ortaya çıkarılan Germenicia, ziyarete açıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 2007 yılında kaçak kazı ihbarı sonucu ortaya çıkan Roma dönemine ait Germanicia Antik Kenti mozaiklerinin 140 metrekarelik bölümü, ziyarete açıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, bugüne kadar sürdürülen kazı çalışmalarında 400 metrekarenin üzerinde bir mozaik ortaya çıkarıldığını ve antik kentin 'Arkeopark' ya da 'Mozaik Müzesi' olarak turzime açmayı planladıklarını söyledi.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmada kazı yapılan alanda Geç Roma dönemine ait mozaikler olduğunu saptadı. Araştırma sonunda mozaiklerin bulunduğu yer ve çevresinin Roma İmparatoru Caesar Augustus Germanicus'un adının verildiği Germanicia Antik Kenti olduğunun ortaya çıkmasının ardından 2008'de kamulaştırma, 2009'da da kazı çalışmalarına başlandı ve 2011'de de Şeyhadil, Bağlarbaşı, Namık Kemal ve Dulkadiroğlu Mahalleleri'ni kapsayan 140 hektarlık alan 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.
"GERMANICIA MOZAİKLERİNİN MOZAİK ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK FARKLI"
Yapılan kazı çalışmaları sonunda ortaya çıkarılan mozaiklerin bir bölümü ören yeri olarak ziyarete açıldı. Ziyarete açılan bölümde bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, 40 civarında parselde mozaik bulunduğunu, 45 parselin kamulaştırmasını tamamladığını söyledi. Uzun ve yorucu bir çalışmanın sonunda Germanicia Antik Kenti Mozaikleri'nin bir bölümünü Bakanlık onayıyla ziyarete açtıklarını kaydeden Küçükdağlı şunları söyledi:
"2007 yılında bir kaçak kazı ihbarı sonucu müze uzmanları tarafından tespit edilip kurul tarafından tescil edilen çalışmayla başladık. 10 yılı aşan çalışmalar sonunda Kahramanmaraş'ın M.Ö. 64'te Romalıların eline geçtiği o zamanki kralın adının verildiği Germanicia kentinin ve taban mozaikleriyle ilgili şunları ifade etmek isterim. 2009 yılından bu yana kazı çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve 3 ayrı alanda bugüne kadar 16 parselin kazısını gerçekleştirdik. 3 bin metre kadar yerin kazısı yapıldı ve 3 ayrı alanda 400 metrekarenin üzerinde mozaik tabakası ortaya çıktı. Bakanlığımızın onayıyla ziyarete açılan alanda 140 metrekare mozaik bulunuyor. Kahramanmaraş Germanicia mozaiklerinin, mozaik çeşitliliği olarak farklı olduğu ifade ediliyor. Geometrik motifler, mimari özellikler, dönemin sosyal yapısı, günlük hayattan betimlemeleri, bitkisel, hayvanların bulunduğu, insanların kıyafetlerinin, giyim kuşamlarının tarif edildiği motifleri görmek mümkün. Geç Roma ve Erken Bizans dönemine karşılık geliyor Germanicia Mozaikleri."
"ZİYARETLER ÜCRETSİZ"
Bütün bu çalışmalar devam ederken bir taraftan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının, diğer taraftan da teşhir ve tanzim çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Seydihan Küçükdağlı, mozaiklerin ortaya çıkarılıp ziyarete açılmasının uzun soluklu ve bir o kadar da sabır isteyen bir iş olduğunu belirtti. Turizmcilerin uzun bir zamandır Germanicia Antik Kenti Mozaikleri'nin ziyarete açılmasını beklediğini kaydeden Küçükdağlı, "Kahramanmaraş halkı ve turizm camiası Kahramanmaraş Germanicia Mozaikleri'nin ziyaretçi kabulünü bekliyorlardı. Gerekli çalışmalar teknik olarak tamamlandı ve ziyaretçi kabulüne başlamış olduk hayırlı olsun. Şu anda geçici olarak Bakanlığımızın onayı ile bir ücret talebi olmaksızın ziyarete açıldı. Normalde 08.00-19.00 arası müze ziyaret saati ama Germanicia Mozaikleri'ni görmek isteyenler 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirler. İlerleyen dönemde bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel değerleri yaşatmak ve evrensel değerlere sahip kültürel varlıkları dünyaya tanıtmak amacıyla devam eden çalışmalar doğrultusunda Germanicia Antik Kenti'nin arkeopark ya da mozaik müzesi olarak projelendirilerek turizme açılması planlanmaktadır" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Kaçak kazı ile ortaya çıkarılan Germenicia, ziyarete açıldıKaçak kazı ile ortaya çıkarılan Germenicia, ziyarete açıldıKaçak kazı ile ortaya çıkarılan Germenicia, ziyarete açıldıKaçak kazı ile ortaya çıkarılan Germenicia, ziyarete açıldı

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