Kaçak kazı ve gasp şüphelisi 1 polis 9 kişi tutuklandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları ve kazıyı yapan kepçe operatörünü darp edip, cep telefonu ile cüzdanını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan bir başpolis ile Denizli Emniyet Müdürlüğü'ndeki birçok birime damacana su hizmeti sağlayan bir kişinin de aralaında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

Geçen 30 Ocak'ta Denizli İl Emniyet Mdürlüğü'ne sığınan kepçe operatörü O.A. ifadesinde, yanına gelip, kendisine polis kimliği gösteren bir kişinin, arsada kazı çalışması yaptıracağını söylediğini belirtip, "Kabul ettim. Ancak, kazı yapmak için gittiğimiz yer Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı olunca vazgeçtim. Bunun üzerine tartışma çıktı. Zorla biraz kazı yaptırdılar. Ardından kazıyı sürdürmek istemedim. Kaçtım, yakalayıp dövdüler. Cep telefonu ve cüzdanımı zorla aldılar. 10 bin lira istediler. Darp ederlerken, ellerinden kaçıp, kurtuldum. Korktuğum için polise gidemedim. Ertesi gün tekrar bulup, darp ettiler. Ellerinden kaçıp, sığındığım markette gördüğüm polise olayı anlattım" dedi.