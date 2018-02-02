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Kaçak kazı ve gasp şüphelisi 1 polis 9 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 17:12 | Son Güncelleme

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları ve kazıyı yapan kepçe operatörünü darp edip, cep telefonu ile cüzdanını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan bir başpolis ile Denizli Emniyet Müdürlüğü'ndeki birçok birime damacana su hizmeti sağlayan bir kişinin de aralaında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.Geçen 30 Ocak'ta Denizli İl Emniyet Mdürlüğü'ne sığınan kepçe operatörü O.A. ifadesinde, yanına gelip, kendisine polis kimliği gösteren bir kişinin, arsada kazı çalışması yaptıracağını söylediğini belirtip, "Kabul ettim. Ancak, kazı yapmak için gittiğimiz yer Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı olunca vazgeçtim. Bunun üzerine tartışma çıktı. Zorla biraz kazı yaptırdılar. Ardından kazıyı sürdürmek istemedim. Kaçtım, yakalayıp dövdüler. Cep telefonu ve cüzdanımı zorla aldılar. 10 bin lira istediler. Darp ederlerken, ellerinden kaçıp, kurtuldum. Korktuğum için polise gidemedim. Ertesi gün tekrar bulup, darp ettiler. Ellerinden kaçıp, sığındığım markette gördüğüm polise olayı anlattım" dedi.Bunun üzerine harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aynı gün operasyon düzenleyip, Merkezefendi İlçe Emniyet Amirliği'nde görevi başpolis K.K. ile damacana su dağıtım şirketi sahibi E.A.'nın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden E.A.'nın evindeki aramada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polislerin kullandığı yelek ve şapka ile kelepçe ele geçirildi. Diğer şüphelilerin evlerindeki aramalarda da ayrıca ruhsatsız 2 av tüfeği ile 1 tabanca ele geçirildi. E.A.'nın ele geçirilen eşyaları, daha önce Denizli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli olan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan komiser N.S.'nin kendisine verdiğini söylediği öğrenildi.Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 9 kişi tuklandı.

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