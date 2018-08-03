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Kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),(DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalanma anı kameraya yansıdı.
Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkesti beldesine bağlı Karacasu Mandıra köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan, O.U, O.G, Ö.E ve Ş.U.'yu kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken, yakalanma anı ise kameraya yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.
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Kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstüKaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstüKaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

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