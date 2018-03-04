HABER

Kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 18:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, birinci derece sit alanı olarak ilan edilen Yukarısöğütlü Köyü Çağıllı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı.

Kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, birinci derece sit alanı olarak ilan edilen Yukarısöğütlü Köyü Çağıllı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan V.T., M.T., Y.K., ve Y.E., isimli 4 şahsı suç üstü yakaladı. Olay yerinde yapılan araştırmada 2 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet kürek, 1 adet demir manivela, 1 adet demir çubuk ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
Afrin'de kaç asker şehit oldu?Afrin'de kaç asker şehit oldu?
Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak’ta panelvan dereye uçtu: 1 ölü

Zonguldak’ta panelvan dereye uçtu: 1 ölü

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi (8)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi (8)

Niğde’de cip ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Niğde’de cip ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Çubuk’ta zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Çubuk’ta zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Ünlü tv sunucusuna şok tehdit: Ya parayı verirsin ya da...

Ünlü tv sunucusuna şok tehdit: Ya parayı verirsin ya da...

Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.