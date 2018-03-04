Kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, birinci derece sit alanı olarak ilan edilen Yukarısöğütlü Köyü Çağıllı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan V.T., M.T., Y.K., ve Y.E., isimli 4 şahsı suç üstü yakaladı. Olay yerinde yapılan araştırmada 2 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet kürek, 1 adet demir manivela, 1 adet demir çubuk ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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