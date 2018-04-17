Kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı

Çankırı’da kaçak kazı yapan şahıslar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem yapılırken, kazıda kullanılan malzemeler ve 45 adet arkeolojik kalıntılara el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Çankırı merkezinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 1.70x1.50 m ebatlarında 10.50 m derinliğinde ve 170x120 ebatlarında ve 5.20 m derinliğinde 2 ayrı adreste kaçak kazı alanı olduğu tespit edildi. 5 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldı.
45 adet arkeolojik ve entografik buluntu ile suçta kullanılan dedektör, su motoru, halat vb. çok sayıda materyale de el konuldu.
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