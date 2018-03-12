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Kaçak kazı yapanlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 16:00 | Son Güncelleme

Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kazı ile tarihi eser araması yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.Balıkesir’in Bigadiç ilçesi Işıklar mahallesinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı alan jandarma ekipleri, sit alanında izinsiz kazı yapan E.K., Ö.A.

Kaçak kazı yapanlar yakalandı

Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kazı ile tarihi eser araması yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Balıkesir’in Bigadiç ilçesi Işıklar mahallesinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı alan jandarma ekipleri, sit alanında izinsiz kazı yapan E.K., Ö.A. ve H.B. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslarla birlikte 2 adet detektör, 1 adet kazma ve 1 adet kürek ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar serbest bırakıldı.

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