Kaçak kazı yapanlara suçüstü

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir mahallede kaçak kazı yapan 6 kişi kazı amaçlı eşyalarla suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken eşyalara da el konuldu.

Aynı zamanda Çankaya’da hırsızlık olayına karışan Z.T isimli şahıs çaldığı eşyalarla birlikte yakalandıktan sonra işlemlerinin ardından Sincan Cezaevine gönderildi.