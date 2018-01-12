Kaçak kazıdan mozaik çıktı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapan1 kişi yakalanırken M.S. 2'nci Yüzyıl'a ait olduğu mozaik de gün yüzüne çıkarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Mustafa Mahallesi'nde tek katlı evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, gittikleri evin bahçesinde 4 metre derinliğinde 3 metre çapında çukur kazıldığını belirledi. Çukur zemininde üzerinde balık ve kuş figürleri bulunan 5 metrekare genişliğinde M.S. 2'nci Yüzyıl'dan kalma mozaik ile kalp şeklinde 80 santimetre çapında lahit olduğu değerlendirilen sütun taşına el koydu. Eve çağrılan Müze Müdürlüğü görevlileri rapor tutup, mozaiği koruma altına alırken kazı yapan S.A., gözaltına alındı.
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