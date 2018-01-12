HABER

Kaçak kazıdan mozaik çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 18:24 | Son Güncelleme 59 dakika önce

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapan1 kişi yakalanırken M.S. 2'nci Yüzyıl'a ait olduğu mozaik de gün yüzüne çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Mustafa Mahallesi'nde tek katlı evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, gittikleri evin bahçesinde 4 metre derinliğinde 3 metre çapında çukur kazıldığını belirledi. Çukur zemininde üzerinde balık ve kuş figürleri bulunan 5 metrekare genişliğinde M.S. 2'nci Yüzyıl'dan kalma mozaik ile kalp şeklinde 80 santimetre çapında lahit olduğu değerlendirilen sütun taşına el koydu. Eve çağrılan Müze Müdürlüğü görevlileri rapor tutup, mozaiği koruma altına alırken kazı yapan S.A., gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

TCMB anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 4,12 oldu

TCMB anketinde yıl sonu dolar/TL tahmini 4,12 oldu

Diğer Haberler
Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi

Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi

Marina'nın yüzüne kimyasal madde atan sanığın tahliye talebine ret

Marina'nın yüzüne kimyasal madde atan sanığın tahliye talebine ret

Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar

Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Çanakkale’de fuhuş operasyonu! Kadınları köye getirip...

Çanakkale’de fuhuş operasyonu! Kadınları köye getirip...

Kastamonu'da yaşanan vahşetin ayrıntıları kan dondurdu!

Kastamonu'da yaşanan vahşetin ayrıntıları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.