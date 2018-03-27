Kaçak keklik avcıları yakalandı

Niğde’de kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiye 11 bin 16 lira ceza kesildi.
Çiftlik-Altunhisar bölgesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan araçta kafeslenmiş durumda 8 adet canlı mühre keklik ve tuzaklar ele geçirildi. Ekipler tarafından 4 kişiye 11 bin 16 lira ceza kesildi. Ele geçirilen 8 adet keklik ve tuzaklar Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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