Kaçak keklik avcıları yakalandı

Niğde’de kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiye 11 bin 16 lira ceza kesildi.

Çiftlik-Altunhisar bölgesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü esnasında durdurulan araçta kafeslenmiş durumda 8 adet canlı mühre keklik ve tuzaklar ele geçirildi. Ekipler tarafından 4 kişiye 11 bin 16 lira ceza kesildi. Ele geçirilen 8 adet keklik ve tuzaklar Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.