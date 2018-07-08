Kaçak ocaktaki göçükte ölen 2 madenci toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler Erkan Conkur (46) ve Hasan Yıldız (30), toprağa verildi. Erkan Conkur'un özel bir maden şirketinden geçen yıl emekli olduğu, kaçak ocakta ise 13 gün önce işe başladığı belirtildi. Olayla ilgili, ocağın sahibi olduğu iddia edilen Şenol M., gözaltına alındı.

Subatan Mahallesi'nde kaçak olarak işletilen bir maden ocağında, dün saat 18.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçükte, işçiler Erkan Conkur (46) ve Hasan Yıldız (30) mahsur kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi, yaklaşık 4,5 saat sonra ocaktaki iki işçiye ulaştı. Erkan Conkur'un öldüğü tespit edilirken, Hasan Yıldız'a ise kalp masajı yapıldı. Bu sırada arkadaşları, 'hadi Hasan dayan' diyerek destek olmaya çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Hasan Yıldız, yolda hayatını kaybetti. İki madencinin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KAÇAK OCAKTA ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

Evli ve 2 çocuk babası Erkan Conkur'un cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kilimli ilçesinde bulunan Karadon Site Camii'ne götürüldü. Öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazına Kilimli Belediye Başkanı Ali Arslankılıç ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Conkur'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Bartın'ın Kayadibi köyüne götürüldü. Conkur'un geçen yıl özel bir şirkete ait maden ocağından emekli olduğu belirtildi. Bin 50 lira emekli maaşı bağlanan Conkur'un bir oğlunun askerde, bir oğlunun da lisede eğitim gördüğü, emekli maaşı yetmediği için 13 gün önce kaçak maden ocağında çalışmaya başladığı belirtildi.

Bekar olan Hasan Yıldız için de aynı camide öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ahmet Karakaya, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yakınları katıldı. Yıldız, kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybettiği ocağın bulunduğu mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

TTK, SAHANIN RUHSATINI İPTAL ETMİŞ

Olayın meydana geldiği maden ocağının bulunduğu sahayı TTK'dan kiralayan Balçınlar Madencilik şirketine, Haziran 2016'da FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla önce kayyum atandığı, ardından kapatıldığı öğrenildi. TTK yetkilileri, şirketin kapatılmasının ardından saha ruhsatının iptal edildiğini ve saha içindeki maden ocaklarının mühürlenerek kapatıldığını ifade etti. Daha sonra sahada Şenol M. tarafından kaçak ocak açıldığı belirtildi.

Olayın ardından TTK görevlileri ocağın ağzını tahtalarla kapatarak mühürledi.

OCAK SAHİBİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında ocak sahibi olduğu iddiasıyla Şenol M.'yi gözaltına aldı. Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şenol M.'nin ocak sahibi olduğunu kabul ettiği ifade edildi.