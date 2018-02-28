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Kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir bujiteri dükkanında kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, kaçak sigara ihbarı alan Tavşanlı ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri bir bujiteri dükkanına baskın yaptı.Yapılan baskında toplam 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.İşyeri işletmecisine hem idari hem de maddi ceza uygulanacağı bilgisi edinildi.

Kaçak sigara ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir bujiteri dükkanında kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, kaçak sigara ihbarı alan Tavşanlı ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri bir bujiteri dükkanına baskın yaptı.
Yapılan baskında toplam 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İşyeri işletmecisine hem idari hem de maddi ceza uygulanacağı bilgisi edinildi. (Tİ - EFE)

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