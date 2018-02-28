Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir bujiteri dükkanında kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, kaçak sigara ihbarı alan Tavşanlı ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri bir bujiteri dükkanına baskın yaptı.
Yapılan baskında toplam 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İşyeri işletmecisine hem idari hem de maddi ceza uygulanacağı bilgisi edinildi. (Tİ - EFE)
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