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Kaçak sigara için elektronik tütün doldurma makinesi yaptırmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

Denizli’de polis yaptığı operasyonda özel olarak üretilmiş sigara doldurma makineleri ile çok sayıda satışı yasak doldurulmuş makaron ele geçirildi.Kentte polis tarafından yasa dışı imalathanelerde sigara kaçakçılığı yaparak tütüncülere haksız kazanç kapısı haline gelen ve uygun olmayan koşullarda üretimi yapılmak istenen sigara kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Denizli’de polis yaptığı operasyonda özel olarak üretilmiş sigara doldurma makineleri ile çok sayıda satışı yasak doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kentte polis tarafından yasa dışı imalathanelerde sigara kaçakçılığı yaparak tütüncülere haksız kazanç kapısı haline gelen ve uygun olmayan koşullarda üretimi yapılmak istenen sigara kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye’de satışı yasak olan içi tütünle doldurulmuş makaronları otomatik sigara sarma makinelerinde üreterek yasadışı yollardan piyasaya sürmek isteyen şahıs ve organizasyonlara yönelik polis tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda sigara kaçakçılarının sanayide özel olarak yaptırdığı sigara imalatı yapmak amacıyla 2 adet otomatik elektrikli sigara sarma makinelere ile birlikte 4 bin 600 adet makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, ve bu makinelere takılı vaziyette hava kompresörü, 95 adet dolma sigara ele geçirildi. Operasyonun ardından 3 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.
Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonda ele geçirile makinenin nasıl çalıştığı ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

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