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Kaçak sigara operasyonunda 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 16:50 | Son Güncelleme

Niğde’de polis ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin önemli gelir kaynağı haline gelen gümrük kaçağı sigara satışının engellenmesi amacıyla yapılan operasyonda 5 bin 65 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Olayda yakalanan şüphelilerden S.G., R.B.

Kaçak sigara operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Niğde’de polis ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin önemli gelir kaynağı haline gelen gümrük kaçağı sigara satışının engellenmesi amacıyla yapılan operasyonda 5 bin 65 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayda yakalanan şüphelilerden S.G., R.B. ve A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak sigara operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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