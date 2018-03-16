Kaçak sigara operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Niğde’de polis ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin önemli gelir kaynağı haline gelen gümrük kaçağı sigara satışının engellenmesi amacıyla yapılan operasyonda 5 bin 65 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayda yakalanan şüphelilerden S.G., R.B. ve A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!
Fatih Portakal’dan İstiklal Marşı tepkisi: Bunlar çok tehlikeli konular
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar
'Sıfır beden tarikatı'na operasyon
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum