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Kaçak sigara taşımak için özel yelek diktirmişler

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 14:52 | Son Güncelleme

RİZE'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ile kaçak sigara ve içki ele geçirildi. Şüphelilerin kaçak sigaraları taşımak için özel cepli yelek diktirdiği belirlendi.

Kaçak sigara taşımak için özel yelek diktirmişler

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ile kaçak sigara ve içki ele geçirildi. Şüphelilerin kaçak sigaraları taşımak için özel cepli yelek diktirdiği belirlendi.
Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda 66 gram esrar, 9 gram bonzai, 5 ruhsatsız tabanca, 62 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 1738 paket kaçak sigara ile 79 şişe kaçak içki ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, şüphelilerin kaçak sigaraları taşımak için diktirdiği özel cepli yelekler de ele geçirildi. Şüphelilerin, kaçak sigara paketlerini yeleğin gizli ceplerine saklayıp giydiği ve caddelerde dolaşarak satış yaptıkları belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Kaçak sigara taşımak için özel yelek diktirmişlerKaçak sigara taşımak için özel yelek diktirmişlerKaçak sigara taşımak için özel yelek diktirmişlerKaçak sigara taşımak için özel yelek diktirmişler

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