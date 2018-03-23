Kaçak sigara üretilen ev ve kapıcı dairesine polis baskını

Denizli’de polis elektronik sigara üretiminin yapıldığı bir ev ile kapıcı dairesine yaptığı baskında yaklaşık 7 bin 200 adet elektronik sigara likitleri ve yedek parçaları olmak üzere kaçak malzeme ele geçirdi. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından kayıdedildi.
Denizli’de polis ‘emtia’ kaçakçılığı olarak bilinen ve yasal olarak satışına izin verilmeyen ancak internet üzerinden taleplerin karşılanarak satışının yapıldığı kaçak elektronik sigara satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda kentte bulunan bir ikamette ve aynı ikametin kullanılmayan kapıcı dairesinde sağlıksız koşullarda kaçak elektronik sigara üretimi yapıldığını tespit etti. Adreslere baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda çok sayıda atomizer, elektronik sigarada kullanılan yedek malzemeler ve elektronik sigara likitleri olmak üzere toplam 7 bin 400 adete yakın kaçak malzeme ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin çoğunluğunu dolap raflarında düzenli bir şekilde dizilmiş olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alınan operasyonda gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.
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