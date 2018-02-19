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Kaçak sigara üretimi yapılan eve operasyon: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 12:01 | Son Güncelleme

ÇORUM'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ve sigara üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçak sigara üretimi yapılan eve operasyon: 1 gözaltı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ve sigara üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Gülabibey Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 245 kilo kıyılmış tütün, içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş 29 bin 400 makaron sigara, 205 bin 600 boş makaron ve hava kompresörü ile çalışan sigara dolum makinesi ele geçirildi. Polis, olayla ilgili A.Ö.'yü gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaçak sigara üretimi yapılan eve operasyon: 1 gözaltı

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