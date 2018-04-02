HABER

Kaçak sigara üretmek için özel makine yaptırmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda bir miktar tütün ve kaçak üretildiği belirlenen sigaralarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda bir miktar tütün ve kaçak üretildiği belirlenen sigaralarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerin, sigara sarmak için özel olarak elektronik makine yaptırdıkları belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Pamukkale ilçesindeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığını belirledi. Dün (pazar) harekete geçen polis, söz konusu depoya operasyon düzenledi. Deponun terasındaki aramada, sigara sarma makinelerinde kaçak üretildiği anlaşılan çok sayıda sigara bulundu. Aramada makinelerle doldurulmuş 4 bin 600 adet makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi ve bu makinelere takılı vaziyetteki hava kompresörüne el konuldu. İçerideki, kaçak sigara üretimi yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sigara sarmada kullandıkları 2 adet elektronik makineyi özel olarak yaptırdıkları belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!
Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğrafKriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.