Kaçak sigara yüklü otomobil, polisten kaçarken takla attı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kaçak sigara yüklü otomobil, polisten kaçarken takla atıp, sulama kanalına düştü. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.
Olay, akşam saatlerinde Şerefoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıdığı belirlenen 46 PA 309 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücü durmayınca, polis ekipleri aracı takibe aldı. Kovalamaca sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, takla atıp, sulama kanalına düştü. Araçtan burunları bile kanamadan çıkan Hacı Mehmet M., Yusuf S. ve Abdi N., kısa süreli kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekilen otomobilde arama yapıldı. Aracın arka koltuğu ve bagajından 6 bin 800 paket kaçak sigara çıktı.
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