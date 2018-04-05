Kaçak sigaralar böyle imha ediliyor

Gaziantep’te gümrük kaçağı sigara ile mücadeleyi etkin şekilde sürdüren polis ve jandarma ekipleri, ele geçirilen toplam 25 bin karton sigarayı patoz makinesinde parçalayarak imha etti.
Gaziantep’te son dönemlerde gümrük kaçağı sigaralara yönelik yürütülen polis ve jandarma operasyonlarında ele geçirilen 25 bin paket çeşitli markalardaki gümrük kaçağı sigara, patoz makinelerinde parçalanarak imha ediliyor. Operasyonlarda el konulan kaçak sigaralar jandarma ve polis ekipleri tarafından depolarda muhafaza altına alınırken, biriken sigaralar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait tesislere götürülüyor. Polis ve jandarmaların nezaretinde sigaralar, patoz makinesinde öğütülerek imha ediliyor. Öğütülen sigaralar şehir çöplüğüne dökülürken sigara karton ve kağıtları ise geri dönüşüme gönderiliyor.
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