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Kaçak sigaralar için yatağının altına gizli geçit yapmış

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 09:59 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de, kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen polisler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Kaçak sigaralar için yatağının altına gizli geçit yapmış

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen polisler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Evinin yatak odasında yatağın altındaki bazadan girilen gizli geçitte yapılan aramada 25 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'tan yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, A.Y.'nin merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde bulunan evini takibe aldı. Kaçak sigaraları evine götüren A.Y.'ye baskın yapıldı. Evde yapılan aramada, A.Y.'nin yatak odasında yatağın altındaki bazanın içinden ulaşılan gizli geçit olduğu belirledi. Özel olarak yaptırıldığı belirlenen geçitte yapılan aramada 25 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigara dolu gizli geçidi gören polisler de şaşırdı. Gözaltına alınan A.Y.'nin sorgusu sürüyor.

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Kaçak sigaralar için yatağının altına gizli geçit yapmışKaçak sigaralar için yatağının altına gizli geçit yapmış

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