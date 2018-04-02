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Kaçak sigaraları bu bölmede saklamışlar (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA   Küçükçekmece'de polis, kaçak sigara operasyonu düzenliyor.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de polis, kaçak sigara operasyonu düzenliyor.

Polis, kaçak sigaraların saklandığını belirlediği bir binaya girdiğinde çöp ve molozlar ile karşılaştı. Çöp yığınlarını kaldıran polis ekipleri, binanın bodrumundaki gizli bölmeye giden kapağı buldu. Kapak kaldırıldığında çuvallar içinde çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Polisin operasyonu devam ediyor.

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