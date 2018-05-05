Kaçak sigaraya 3 tutuklama

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, polisin düzenlediği operasyonda, 5 bin 902 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin 902 paket gümrük kaçağı, bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili E.K.(46), A.K.(50) ve S.D.(32) gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

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