Kaçak sigaraya geçit yok

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele yönelik sürdürülen operasyon kapsamında metamfetamin, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Talas İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol güvenlik denetiminde durdurulan otomobilde yaptığı incelemede 3 gram metamfetamin, 1680 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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