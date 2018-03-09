Kaçak silah operasyonundan tarihi sikke çıktı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde polisin, kaçak silah operasyonu için bastığı evden 72 adet tarihi sikke çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaçak silah bulundurdukları istihbaratı üzerine harekete geçen KOM ekipleri, ilçe merkezinde ikamet eden A.Ü. (28) ve İ.K.’nin (47) evlerine baskın düzenledi. A.Ü.’nün ikametinde 72 adet çeşitli dönemlere ait sikke bulundu. Müze Müdürlüğü ekiplerince incelenen sikkelerin tarihi değeri olduğu açıklandı. Şüpheli A.Ü., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli İ.K.’nin evinde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Fakat İ.K., ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan arandığı için sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.