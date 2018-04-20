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Kaçak silah satan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

Kars’ta kaçak silah alım satımı yapan 2 kişi yakalandı.Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde kaçak silah satıldığı bilgi jandarmayı harekete geçirdi.

Kars’ta kaçak silah alım satımı yapan 2 kişi yakalandı.
Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde kaçak silah satıldığı bilgi jandarmayı harekete geçirdi. Jandarma A.A. ve Y.A.’nın kaçak silah alım ve satımı yaptığı bilgisinden yola çıkarak A.A. ve Y.A’nın evleri ve eklentilerine operasyon düzenledi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bomba ve Mayın Arama detektör köpeği eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 3 adet şarjör, 14 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 43 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, ve 8 adet 12 CAL av tüfeği fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili şüpheli A.A. ve Y.A. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatlarıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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