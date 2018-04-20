Kaçak silah satan 2 kişi yakalandı

Kars’ta kaçak silah alım satımı yapan 2 kişi yakalandı.
Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde kaçak silah satıldığı bilgi jandarmayı harekete geçirdi. Jandarma A.A. ve Y.A.’nın kaçak silah alım ve satımı yaptığı bilgisinden yola çıkarak A.A. ve Y.A’nın evleri ve eklentilerine operasyon düzenledi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bomba ve Mayın Arama detektör köpeği eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 3 adet şarjör, 14 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 43 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, ve 8 adet 12 CAL av tüfeği fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili şüpheli A.A. ve Y.A. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatlarıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan
Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi
Erdoğan'dan son dakika açıklaması
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum