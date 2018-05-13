Kaçak silah satışı yapan 14 kişi yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, kaçak silah satışı yaptıkları belirlenen 14 kişi yakalandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasında Konya ve Karadeniz Bölgesi'nden temin edilen silahların İzmir'de kaçak satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Torbalı ve Aliağa ilçeleri ile Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 tabanca ve 132 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında silah satışı yaptıkları tespit edilen 14 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 2 şüphelinin daha arandığı belirtildi.
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