Kaçak tarihi eser kazısı yapan anne- oğula gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesindeki evlerinin bahçesinde, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen O.A. ile oğlu G.Y., jandarma tarafından kazı sırasında yakalanıp, gözaltına alındı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, O.A. ve oğlu G.Y.'nin Ağaçlı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde kaçak tarihi eser kazısı yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yaparken yakaladıkları O.A. ile G.Y.'yi gözaltına aldı. Anne- oğulun evinde yapılan aramada, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 1 toplu tabanca, üzerinde '1923' yazan Kur'an-ı Kerim, Roma Dönemi'ne ait 132 gümüş sikke, ruhsatsız 1 av tüfeği, 50 gram esrar ve esrar içmekte kullanılan düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.A. ile oğlu G.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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