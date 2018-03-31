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Kaçak tavuk kesimhanesine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 09:22 | Son Güncelleme

ADANA'da Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenleyen polis, yaklaşık 3 ton tavuk eti ele geçirdi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı kaçak tavuk kesimhanesine baskın düzenleyen polis, yaklaşık 3 ton tavuk eti ele geçirdi. Camili Mahallesi'ndeki bir evde kaçak tavuk kesimi yapıldığı ihbarı alan polis, gece saatlerinde adrese baskın düzenledi. Tek katlı eve giren ekipler, bir kısmı kasalar halinde satışa hazırlanmış, bir kısmı ise parçalanmayı bekleyen yaklaşık 3 ton tavuk eti ele geçirdi. Suriyeli sığınmacıların çalıştırdığı tespit edilen kaçak kesimhanede kesilip, parçalanmaya hazırlanmış tavukların, yolunmuş tüyleri ve artıklarıyla aynı yerde bekletilmesi dikkat çekti. Tavuk atıklarıyla kaplı duvar, pencere ve yerlerin kötü görüntü sergilediği kesimhaneye gelen zabıta ekipleri ceza yazarken, yaklaşık 3 ton tavuk eti de İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili 6 Suriyeli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlıksız koşullarda kesilen tavukları Suriyeli lokantacılara sattıklarını iddia etti. Tavuklarda herhangi hastalık olup olmadığı ise Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı inceleme sonunda belli olacak.

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