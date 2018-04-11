Kaçak yapılaşmaya 13 bin lira ceza

Eskişehir’de kendilerine ait arsaların üzerine ruhsatsız inşaat yaptığı belirlenen 4 kişiye toplam 13 bin lira ceza kesildi.

Seyitgazi ilçesi Üçsaray Mahallesi’nde jandarma ve belediye ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, M.K., H.U., T.G. ve A.Y.’nin kendi arsalarında ruhsatsız inşaat yaptıkları tespit edildi. Şahıslar hakkında toplam 13 bin lira idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.