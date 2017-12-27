HABER

Kaçak yollarla getirilen 275 şişe içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 15:48 | Son Güncelleme 8 dakika önce

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak yollarla ülkeye sokulan çeşitli markalarda 275 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, iş yerinde yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen çeşitli markalarda 265 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen F.B. hakkında işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

Canan Karatay'a büyük şok

Canan Karatay'a büyük şok

Arda Turan'ın Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü

Arda Turan'ın Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yok böyle iğrençlik! Devlet hastanesinde erkek temizlik işçisine tecavüz ettiler!

Yok böyle iğrençlik! Devlet hastanesinde erkek temizlik işçisine tecavüz ettiler!

Evinin girişinde satırlı saldırıya uğramıştı! O kadın dehşet anlarını anlattı

Evinin girişinde satırlı saldırıya uğramıştı! O kadın dehşet anlarını anlattı

Acımasızlığın böylesi! Engelli kadının 163 bin dolarını çarptı!

Acımasızlığın böylesi! Engelli kadının 163 bin dolarını çarptı!

Kendisini döven kocasını sokak ortasında öldürdü!

Kendisini döven kocasını sokak ortasında öldürdü!

PTT görevlisi memur kadına saldırmak istedi! O anlar böyle görüntülendi

PTT görevlisi memur kadına saldırmak istedi! O anlar böyle görüntülendi

Uyku ilacıyla uyutup sınırdan geçirmeye kalktılar! İçler acısı görüntü

Uyku ilacıyla uyutup sınırdan geçirmeye kalktılar! İçler acısı görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.