Kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve uyuşturucu madde olaylarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda bir kişi 200 gram esrar ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Burhaniye Bahadınlı Mahallesinde savcılıktan alınan arama kararına istinaden şüpheli S.A.’nın yapılan üst aramasında; 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.