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Kaçakları İstanbul ve Ankara diye Artvin'de bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 18:25 | Son Güncelleme

ARTVİN'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Pakistan ve Afganistan uyruklu 84 kişi yakalandı.

Kaçakları İstanbul ve Ankara diye Artvin'de bıraktılar

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Pakistan ve Afganistan uyruklu 84 kişi yakalandı. Kaçakların, Ankara ve İstanbul diye Artvin'de bırakıldıkları ortaya çıktı.
Şavşat ilçesinde karayolu üzerinde kalabalık gruplar halinde yürüyen yabancı uyruklu kişileri gören yöre sakinleri, jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde, bu kişilerin yasa dışı yollarla İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenler olduğu belirlendi. Gözaltına alınan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 84 kaçağın, 200'er lira karşılığında Türkiye'ye sokulduğu, kamyon kasasında Ankara ve İstanbul'a götürülmek vaadiyle Artvin'de yol kenarına bırakıldığı ortaya çıktı.
Yurtlarda tutulan kaçakların sınır dışı edileceği belirtildi. Kaçakları yola bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaçakları İstanbul ve Ankara diye Artvin'de bıraktılarKaçakları İstanbul ve Ankara diye Artvin'de bıraktılarKaçakları İstanbul ve Ankara diye Artvin'de bıraktılarKaçakları İstanbul ve Ankara diye Artvin'de bıraktılar

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