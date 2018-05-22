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Kaçakları taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 70 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, içinde 71 kaçak göçmenin bulunduğu kapalı kasa kamyonet, yoldan çıkarak takla attı. Kazada Afganistan uyruklu 1 göçmen öldü, 12'si ağır 70 göçmen de yaralandı.

Kaçakları taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 70 yaralı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, içinde 71 kaçak göçmenin bulunduğu kapalı kasa kamyonet, yoldan çıkarak takla attı. Kazada Afganistan uyruklu 1 göçmen öldü, 12'si ağır 70 göçmen de yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında, Erciş ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Bayramlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yurda kaçak yollarla girdikleri belirtilen yabancı uyruklu 71 göçmeni taşıyan kapalı kasa kamyonet, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, Afganistan uyruklu 1 göçmen öldü, 12'si ağır 70 göçmen de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyonet sürücüsü ise kazanın ardından kaçıp, ortadan kayboldu. Kaza yapan kapalı kasa kamyonette 33 Afganistan, 32 Pakistan ve 6 Bangeledeş uyruklu toplam 71 kaçağın bulunduğu belirtildi.

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Kaçakları taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 70 yaralıKaçakları taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 70 yaralıKaçakları taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 70 yaralıKaçakları taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 70 yaralı

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