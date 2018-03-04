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Kaçakları taşıyan otomobil bariyerlere çarptı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistan uyruklu kaçakların bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı,  sürücü Mehmet P.

Kaçakları taşıyan otomobil bariyerlere çarptı: 8 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistan uyruklu kaçakların bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı, sürücü Mehmet P. (29) ve 7 kaçak yaralandı.
Kaza, saat 21.45 sıralarında Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden, Keşan yönüne giden Mehmet P. yönetimindeki 34 GY 3298 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı'na geldiği sırada önce dönel kavşağa, daha sonra ise savrularak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Mehmet P. ile araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle Keşan'dan, İpsala yönüne bir süre kapalı kalan kavşak, devrilen otomobilin çekilmesi ve Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Kazanın olduğu noktada, geçen Ocak ayında da Suriye ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu ticari taksinin dönel kavşağa çarparak, devrilmesi sonucu 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaçakları taşıyan otomobil bariyerlere çarptı: 8 yaralıKaçakları taşıyan otomobil bariyerlere çarptı: 8 yaralıKaçakları taşıyan otomobil bariyerlere çarptı: 8 yaralıKaçakları taşıyan otomobil bariyerlere çarptı: 8 yaralı

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