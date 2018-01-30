Kaçakları taşıyan ticari taksi devrildi: 7 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu ticari taksinin dönel kavşağa çarparak, devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün, saat 23.00 sıralarında Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden, Keşan yönüne seyreden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 TBU 99 plakalı ticari taksi, Dörtyol Kavşağı'na geldiği sırada dönel kavşağa çarparak, devrildi. Kazada araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Suriye ile Afganistan uyruklu 1'i çocuk, 1'i kadın 7 kişi yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Keşan'dan, İpsala yönüne yaklaşık 1 saat kapalı kalan kavşak, devrilen taksinin çekilmesi ve Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle tekrar trafiğe açıldı. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.
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