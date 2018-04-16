Kaçan şampiyonluk sonrası olaylar çıktı: 2 yaralı

Gaziantep Süper Amatör kümede mücadele eden İslahiyespor liderle oynadığı maçta yenilerek şampiyonluğu kaçırırken, maç sonrası çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı.
Süper Amatör Lig’de İslahiyespor ile Ankas İstiklal spor Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. 10 Nisan Polis Haftası kapsamında polislere çiçek verilen müsabakanın ikinci yarısında atılan gollerin ardından sahada gerginlik başladı. Ankas İstiklal sporun, İslahiyespor’u 2-1 yenerek şampiyon olmasının ardından İslahiyespor oyuncuları gözyaşlarına boğuldu. Maç bitiminde başlayan tartışmalar stadyum dışında da devam etti. Taşların havada uçuştuğu olaylara polis TOMA’yla müdahale etti. Polis tazyikli su sıkarak, taş atan taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı. Olaylarda taşların isabet ettiği sivil polis memuru Z.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir taraftar başından yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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