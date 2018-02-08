Kaçırdıkları lise öğrencisini bıçaklayıp, tarlaya attılar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sigara isteme yüzünden tartıştığı gençler tarafından otomobille kaçırılan ve dövülüp bıçaklandıktan sonra tarlaya atılan lise öğrencisi Ö.F.G. (16) yaşam mücadelesi veriyor. Ö.F.G.'yi tarlada ölüme terk eden 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Lise öğrencisi Ö.F.G., iki gün önce sigara isteme yüzünden lise öğrencileri Y.G. (18), D.G.(17) ve M.G.(18) ile tartıştı. Önceki gün de okuldan çıkarak Mesudiye Mahallesi Kaya Sokaktaki evine gitmekte olan Ö.F.G., daha önce tartıştığı 3 genç tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Araç içerisinde dövülen Ö.F.G., göğsünden ve bacağından bıçaklanarak Mesudiye Mahallesi'nde bir tarlaya bırakıldı. Kanlar içerisinde kalan Ö.F.G., yürüyerek Cemil Sönmez İlkokulu karşısındaki parka gelip vatandaşlardan yardım istedi. Göğsünden ve bacağından bıçaklanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.
AİLESİ POLİSE BAŞVURDU
Mesudiye Mahallesi Kaya Sokak'ta oturan Ö.F.G.’nin ailesi, bıçaklanma olayı gerçekleşmeden önce emniyet ekiplerine çocuklarının birileri tarafından kaçırıldığı ihbarında bulundu. Aileyle görüştükleri sırada Cemil Sönmez İlkokulu karşısındaki parkta bıçaklanmış bir şahıs olduğu ihbarı alan ekipler olay yerine geldi. Yaralının, ailesi tarafından kaçırıldığı söylenen Ö.F.G. olduğu belirlendi. Bıçakladıkları Ö.F.G.’yi tarlaya bırakarak kaçan Y.G., D.G. ve M.G., emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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