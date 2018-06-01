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Kaçırılarak 4 milyon lira fidye istenen Suudi iş adamı kurtarıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 18:54 | Son Güncelleme

3 KİŞİ TUTUKLANDI 10 gün önce ticaret yapmak için geldiği Gaziantep'te kaçırılan ve jandarma operasyonuyla Hilvan'ın Uzuncuk Mahallesi'nden kurtarılan Suudi iş adamı Fahad Mohammed Arwaehel'i fidye karşılığı kaçırdığı ileri sürülen 4 kişiden, 3'ü tutuklandı.

Kaçırılarak 4 milyon lira fidye istenen Suudi iş adamı kurtarıldı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI
10 gün önce ticaret yapmak için geldiği Gaziantep'te kaçırılan ve jandarma operasyonuyla Hilvan'ın Uzuncuk Mahallesi'nden kurtarılan Suudi iş adamı Fahad Mohammed Arwaehel'i fidye karşılığı kaçırdığı ileri sürülen 4 kişiden, 3'ü tutuklandı.
Suudi iş adamı Fahad Mohammed Arwaehel'in Arabistan'daki ailesinden 4 milyon liraya denk gelen 3 milyon 300 bin Suudi Arabistan Riyali fidye isteyen ve operasyonla yakalanan şüphelilerden A.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilirken; S.B., E.C.Ç., ve R.Ç. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaçırılarak 4 milyon lira fidye istenen Suudi iş adamı kurtarıldı (2)

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