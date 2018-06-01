Kaçırılarak 4 milyon lira fidye istenen Suudi iş adamı kurtarıldı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI
10 gün önce ticaret yapmak için geldiği Gaziantep'te kaçırılan ve jandarma operasyonuyla Hilvan'ın Uzuncuk Mahallesi'nden kurtarılan Suudi iş adamı Fahad Mohammed Arwaehel'i fidye karşılığı kaçırdığı ileri sürülen 4 kişiden, 3'ü tutuklandı.
Suudi iş adamı Fahad Mohammed Arwaehel'in Arabistan'daki ailesinden 4 milyon liraya denk gelen 3 milyon 300 bin Suudi Arabistan Riyali fidye isteyen ve operasyonla yakalanan şüphelilerden A.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilirken; S.B., E.C.Ç., ve R.Ç. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor
CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum