Kaçırıldığı öne sürülen kız kardeşleri anneleri götürmüş

BURSA, (DHA)- BURSA'da yaşayan Suriyeli Muhammed Nouha'nın, 3 kadın tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızları Munteha (6) ve Meys'in (4), İstanbul'da yaşayan anneleri Merve Kutdur tarafından götürüldüğü ortaya çıktı. Kızların velayetinin 3 yıl önce eşinden boşanan Merve Kutdur'da olduğu kaydedildi.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp, ailesiyle Türkiye'ye gelerek Bursa'ya yerleşerek tekstil işi yapan Muhammed Nouha, 3 yıl önce eşi Merve'den ayrıldı. Mahkeme, kızları Munteha ve Meys'in velayetlerini İstanbul'a yerleşen anneleri Merve Kutdur'a verdi. Merve Kutdur, iki yıl önce bakamadığını iddia ettiği kızlarını babalarına verdi.

Muhammed Nouha'nın, kendisi işteyken, babaannesiyle birlikte kalan Munteha ve Meys'in eve gelen 3 kişi tarafından kaçırıldığı iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, kız çocuklarının, yanındaki iki arkadaşıyla birlikte kendilerini görmek için gelen annesi Merve Kutdur tarafından alınarak İstanbul'a götürüldüğü saptandı.

​Çocuklarının velayetinin kendisinde olduğunu hatırlatan Merve Kutdur'un polislere, "Kızlarımı görmeye gittim. Boşandığım eşimin annesi bana, 'Kızlarını al, biz bakamıyoruz' dedi. Ben de kızlarımı alıp İstanbul'a geldim" dediği ifade edildi.

Yetkililer, kaçırma iddiasıyla ilgili yasal bir işlem yapılmadığını kaydetti.

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