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Kaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü, operasyonla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

YALOVA'da kaçırılıp, ailesine elleriyle gözleri bağlı fotoğrafı gönderilen ve 2,5 milyon dolar fidye istenen Iraklı Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood, Trabzon'da polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Kaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü, operasyonla kurtarıldı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - YALOVA'da kaçırılıp, ailesine elleriyle gözleri bağlı fotoğrafı gönderilen ve 2,5 milyon dolar fidye istenen Iraklı Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood, Trabzon'da polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova'ya tatile gelen Irak'ın El Anbar şehrinin Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsın Omar Al Kaood, 4 kişi tarafından kaçırıldı. Iraklı Emniyet Müdürü'nü kaçıranlar, bir süre sonra da ailesine elleri ve gözleri bağlı fotoğrafını gönderilerek, 2,5 milyon dolar fidye istedi. Şüpheliler, fidyenin verilmemesi halinde Al Kaood'u öldüreceklerini söyledi. Dün yapılan ihbar üzerine harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçırılan Emniyet Müdürü'nün getirildiği Trabzon'da bir evde tutulduğuna dair bilgi edindi. Durum, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi.
Araştırma yapan polis, kaçırılan Emniyet Müdürü'nün İstanbul'dan Trabzon'un Söğütlü Mahallesi'ndeki eve getirildiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, çevresinde güvenlik tedbiri alınan eve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu Nafe Mohammad Matar Ramadhan, Noah Mahmood Olaiwi, Subhi Hammad Alsalama ile Suriye uyruklu Faysal Alhusein etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.
Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Omar Al Kaood ise evdeki odada, yatak üzerinde elleri ve gözleri bağlı bulundu. Emniyet Müdürü, kendisini kurtaran polislere ağlayarak, sarıldı.
Naeemab Abdulmohsın Omar Al Kaood, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü, operasyonla kurtarıldıKaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü, operasyonla kurtarıldıKaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü, operasyonla kurtarıldıKaçırılıp, ailesinden fidye istenen Iraklı emniyet müdürü, operasyonla kurtarıldı

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