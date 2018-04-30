Kaçırılıp, dövülen Suriyeli, otomobilden atlayarak kurtuldu

ADANA, (DHA) - ADANA'da, Suriyeli Mahmut Hamut Muhammet (20), 2 bin lira borcu olduğu kişiler tarafından kaçırılmak üzere zorla bindirildiği otomobilden atlayarak, kurtuldu. Olay, Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak, Adana'ya gelen Mahmut Hamut Muhammet, iddiaya göre, kasapta çalışmaya başladı. Geçim sıkıntısı çeken Muhammet, Suriyeli tanıdıklarından 2 bin lira borç aldı. Parayı ödemeyen Muhammet, alacaklıları tarafından zorla otomobile bindirildi. Şüpheliler, araca aldıkları Muhammet'i dövdükten sonra cebindeki 500 lira ile cep telefonunu aldı. Issız yere götürüldüğünü fark eden Suriyeli Muhammet, kendisini otomobilden yere attı. Yerde sürüklenen Muhammet, yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından görülüp, yaralı olduğu anlaşılan Mahmut Hamut Muhammet için sağlık ekibine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Muhammet'i ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Muhammet, kendisini kaçıranlardan şikayetçi olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı
'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece
Yer: Moda Askeri Deniz Kulübü! İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
Temizlemek için girdiği odadan çıkanlar şoke etti
İstanbul'da bakıcı dehşeti! Şoke eden görüntüler
Yunan Savunma Bakanı Kammenos ülkeyi karıştırdı! 'Bu adam beyinsiz’
Bu görünüme kavuşabilmek için tam 17 ayını harcadı! İşte önceki hali
Financial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Okuyucu Yorumları 0 yorum