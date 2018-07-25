Kaçırmak istediği gözaltındaki kardeşi serbest kaldı, kendisi tutuklandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken düğünde yakalanan kardeşi Y.K.'yi hastanedeki sağlık kontrolü sırasında kaçırmaya kalkışan H.K., tutuklandı. Y.K. ise hapis cezasının paraya çevrilmesi üzerine serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K.'yi düğünde yakalayarak gözaltına aldı. Y.K., Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çıkışta, yakınları kargaşa çıkardı. Bu sırada H.K., kardeşi Y.K.'yi otomobile bindirerek kaçırmak istedi. Polis, aracın sürücü camından içeriye girerek H.K.'ye müdahale etti. H.K.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak durdu. Otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan H.K., saklandığı başka bir otomobilin altında yakalandı. H.K.'ye yardım ettikleri öne sürülen M.C.K., M.K. ve N.Ö. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden H.K., 'görevi yaptırmamak için direnme', 'gözaltına alınan ve tutuklu veya hükümlünün kaçmasına imkân sağlama', 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Y.K. ise hapis cezasının paraya çevrilmesi ve bu parayı ödemesi üzerine serbest bırakıldı.
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