Kaçkarlar'dan kayalıklara düşen dağcı öldü (2)

NOT: İlk haberimizde 'Mustafa Okan İncear' olarak yazılan ölen dağcının adı, kaynağından 'Mustafa Önder Sarıer' olarak düzeltilmiştir.
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CESEDİ HELİKOPTERLE ALINDI
Kaçkar Dağı'nda buzul tırmanışı gerçekleştirdikleri sırada düşerek hayatını kaybeden dağcı Mustafa Önder Sarıer'in cesedi askeri helikopterle Mezovit Yaylası mevkiinden alınarak Rize Limanı'na getirildi. Dağcının cesedi, cenaze aracına konularak otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayda ölen dağcı Mustafa Önder Sarıer'in 9 kişilik grupla cuma günü Kaçkar Dağı'na çıktıkları ve kamp kurdukları öğrenildi. Dağcı grup bu sabah saatlerinde buzul tırmanışı yaptığı sırada düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
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