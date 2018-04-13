Kader Kaya cinayetine ağırlaştırılmış müebbet cezası

Eskişehir’de ormanlık bir alanda öldürülen Kader Kaya’nın cinayet zanlısı müebbet hapis cezasının yanı sıra ayrıca 22 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Eskişehir’de amatör olarak fotomodellik yapan Kader Kaya, 29 Temmuz Cuma günü saat 07.00 sıralarında Eskişehir’in kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, ağzına iç çamaşırı sokularak öldürüldüğü belirlenen Kader’in cinayet şüphelisi olan Metin Y.’yi (30) Erenköy Mahallesi’ndeki baldızının evinde yakalamış, jandarma ekiplerine teslim etmişti. Şüpheli ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Sanığın yargılanmasına 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Metin Y. ile avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Metin Y.’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasısın yanı sıra, ayrıca ’cinsel istismar’ suçundan 13 yıl 6 ay, ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.
FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Yasak aşk şantajı! CHP'li eski vekili otel odasına kameraya kaydetmişler
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum