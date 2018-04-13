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Kader Kaya cinayetine ağırlaştırılmış müebbet cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

Eskişehir’de ormanlık bir alanda öldürülen Kader Kaya’nın cinayet zanlısı müebbet hapis cezasının yanı sıra ayrıca 22 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.Eskişehir’de amatör olarak fotomodellik yapan Kader Kaya, 29 Temmuz Cuma günü saat 07.00 sıralarında Eskişehir’in kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu.

Eskişehir’de ormanlık bir alanda öldürülen Kader Kaya’nın cinayet zanlısı müebbet hapis cezasının yanı sıra ayrıca 22 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Eskişehir’de amatör olarak fotomodellik yapan Kader Kaya, 29 Temmuz Cuma günü saat 07.00 sıralarında Eskişehir’in kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, ağzına iç çamaşırı sokularak öldürüldüğü belirlenen Kader’in cinayet şüphelisi olan Metin Y.’yi (30) Erenköy Mahallesi’ndeki baldızının evinde yakalamış, jandarma ekiplerine teslim etmişti. Şüpheli ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Sanığın yargılanmasına 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Metin Y. ile avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Metin Y.’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasısın yanı sıra, ayrıca ’cinsel istismar’ suçundan 13 yıl 6 ay, ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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