Kader, kendini astı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Kader İ. (20) evin zemin katındaki depo olarak kullanılan odada kendini asarak yaşamına son verdi.
Karacasu'nun kırsal Tekeliler Mahallesi'nde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Programı mezunu Kader İ., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girip, kendini evin zemin katındaki depo olarak kullanılan odada astı. Dün saat 20.30'da ailesi Kader İ.'yi asılı halde buldu. Durum 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kader İ.'yi ambulansla Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Kader İ.'nin, yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu
25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü
Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum